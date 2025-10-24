Guida sotto effetto alcol, primato negativo per i molisani

Quattordici molisani su cento intervistati dal Sistema di sorveglianza 'Passi' dell'Istituto superiore di sanitÃ , hanno dichiarato di aver assunto due o piÃ¹ unitÃ alcoliche un'ora prima di mettersi alla guida.

E' quanto emerge dal report relativo al biennio 2023-2024.

Dato che colloca il Molise al primo posto della graduatoria nazionale e che, percentualmente, rappresenta quasi il triplo rispetto alla media italiana del 5,6%. Nel periodo preso a riferimento dall'Iss, una persona su due ha detto di essere stata fermata dalle forze dell'ordine mentre era alla guida di un'auto o moto e, tra queste, l'8,7% hanno dichiarato di essere state sottoposte a controlli con l'etilotest.