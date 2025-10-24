Carabinieri di Guglionesi recuperano 2 trattori agricoli del valore di 200.000 euro rubati nella notte da una concessionaria di Cupello (CH).

Nel corso della prima mattinata del 23 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Guglionesi durante un predisposto servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dei furti dei mezzi agricoli rinvenivano nelle campagne di Guglionesi, nascosti nella vegetazione, 2 trattori nuovi, ancora da immatricolare. I mezzi, del valore complessivo di circa 200.000 euro, erano stati rubati allâ€™alba dal piazzale di una concessionaria di Cupello ed ancora non denunciati

Sono in corso indagini per ricostruire lâ€™accaduto. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri quella secondo cui i malfattori, probabilmente per evitare di imbattersi nelle pattuglie dellâ€™Arma del dispositivo notturno di controllo del territorio, hanno preferito lasciare i mezzi con lâ€™intento di tornare successivamente a recuperarli. Le indagini sono condotte congiuntamente dai Carabinieri di Guglionesi e Cupello. Lâ€™attivitÃ odierna conferma la massima attenzione al controllo del territorio espresso dalla Compagnia Carabinieri di Termoli e dei suoi Comandi dipendenti nella prevenzione dei fenomeni connessi con i furti e, in generale, con gli altri reati predatori.