Il Collegio’ torna questa sera su Rai Play: la nuova edizione ambientata a Campobasso

CAMPOBASSO. Al via da questa sera, su Rai Play, la nuova edizione de ‘Il collegio’ il docu-reality girato interamente nel Convitto nazionale ‘Mario Pagano’ di Campobasso.

Diciotto nuovi allievi si siederanno tra i banchi della scuola diretta dal ‘preside’ Paolo Bosisio, per misurarsi con il severo corpo docente e puntare a superare l’esame di terza media.

La classe protagonista si troverà catapultata nel 1990: l’anno del crollo definitivo del blocco sovietico, della liberazione di Nelson Mandela, del Mondiale di calcio di Italia ‘90.

“Quest’anno il Convitto Pagano sarà molto più di una scuola – le parole del rettore Rossella Gianfagna – sarà casa, sfida, crescita e infine anche strumento di promozione della nostra città e del nostro territorio. Un luogo in grado di custodire il passato e ispirare il futuro dei ragazzi. Un insieme di emozioni già vissute durante le riprese e che ora stiamo per condividere con tutto il resto d’Italia”.



