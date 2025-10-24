Molise, maglia nera in Italia per esiti post-ictus: mortalitÃ  a 30 giorni al 14,9%

Molise fanalino di coda in Italia per esiti post-ictus. Ãˆ quanto emerge dalla Quarta Indagine nazionale sullo stato di attuazione delle Reti tempo-dipendenti, diffusa ieri, 22 ottobre 2025, dallâ€™Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Il rapporto, basato su dati 2023, fotografa una realtÃ preoccupante: il Molise Ã¨ la regione con la piÃ¹ alta mortalitÃ dâ€™Italia a 30 giorni dal ricovero per ictus ischemico, con un tasso del 14,97%, ben superiore alla media nazionale del 9,4% e oltre lo standard europeo del 10%.

Per lâ€™ictus emorragico, la mortalitÃ a 30 giorni Ã¨ del 21,07%, valore che rientra nei limiti europei (soglia <30%) ma resta comunque piÃ¹ alto della media nazionale (18,32%). In entrambi i casi, Agenas sottolinea la necessitÃ di un rafforzamento della rete tempo-dipendente e di una migliore integrazione tra ospedale e territorio.

Cure acute ancora carenti. Nel 2023, in Molise sono stati registrati 599 casi totali di ictus: 408 ischemici, 156 emorragici e 35 subaracnoidei. Solo il 5,53% dei pazienti colpiti da ictus ischemico ha ricevuto il trattamento di trombolisi, contro una media nazionale del 14,2% e un target europeo del 20%. Anche la mortalitÃ in fase iperacuta, pur contenuta in Pronto soccorso (0,87% per lâ€™ischemico e 2,67% per lâ€™emorragico), aumenta nettamente nei 30 giorni successivi, segno di carenze nella presa in carico post-acuta e nella riabilitazione neurologica.

Rete e governance: quadro debole. Lâ€™indice di governance delle reti ictus elaborato da Agenas assegna al Molise un valore di 0,74, tra i piÃ¹ bassi in Italia. Il documento segnala inoltre la mancanza di un sistema di monitoraggio strutturato, lâ€™assenza di finanziamenti dedicati, la scarsa comunicazione pubblica su punti di accesso e PDTA e lâ€™assenza di programmi di formazione continua per gli operatori di rete.

Agenas invita le regioni con maggiori criticitÃ , tra cui il Molise, a investire su telemedicina (telestroke), neuroriabilitazione e percorsi clinici integrati per migliorare la tempestivitÃ dei trattamenti e la sopravvivenza dei pazienti.

Va sottolineato che il report si riferisce ai dati del 2023, precedenti allâ€™attivazione della nuova rete ictus regionale, istituita con il DCA n. 157 che integra il DCA 100. Il provvedimento ha definito la rete con lâ€™hub al Cardarelli di Campobasso, gli spoke a Isernia e Termoli e, nelle more dellâ€™attivazione della radiologia interventistica al Cardarelli che dovrÃ dotarsi di Stroke Unit di II livello, la collaborazione dellâ€™I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli, centro per la neuroradiologia interventistica, la consulenza specialistica in telemedicina e la neuroriabilitazione post-acuta.

Un sistema integrato che, secondo le intenzioni della struttura commissariale, punta a ridurre la mortalitÃ a un mese, aumentare i trattamenti trombolitici e garantire una presa in carico completa del paziente.