Trivento, approvato intervento da 700mila euro per la messa in sicurezza delle Contrade Rio, Montagna e Querciapiana

La Giunta Comunale di Trivento ha approvato la Delibera n.189/2025, che prevede un investimento di 700mila euro per la messa in sicurezza idrogeologica della viabilitÃ delle Contrade Rio, Montagna e Querciapiana.

Lâ€™intervento Ã¨ finanziato con fondi del Ministero dellâ€™Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico della Regione Molise, nellâ€™ambito del Piano nazionale di mitigazione del rischio idrogeologico.

La Giunta, presieduta dal Sindaco Luigi Pavone, ha approvato la convenzione e il regolamento di avvalimento necessari per lâ€™attuazione del progetto, delegando il primo cittadino alla firma digitale. Â«Ãˆ un passo importante per la sicurezza dei cittadini e la tutela del nostro territorioÂ», ha commentato il Sindaco Pavone.