Trivento: confermato il servizio “Sezione Primavera” anche per l’anno educativo 2025/2026

Il Comune di Trivento continua a investire nei servizi per la prima infanzia. Con la Determinazione n. 168 del 23 ottobre 2025, il Settore Amministrativo, guidato dalla dott.ssa Eusonia Commatteo, ha approvato l’affidamento del servizio “Sezione Primavera” per l’anno educativo 2025/2026, insieme allo schema di convenzione e all’impegno di spesa.

Il progetto, rivolto ai bambini tra i 24 e i 36 mesi, rappresenta una delle iniziative più importanti del sistema integrato di educazione e istruzione promosso dalla Regione Molise, finalizzato a garantire pari opportunità di accesso ai servizi socioeducativi e a favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

Finanziamento e risorse

Per la nuova annualità educativa, Trivento riceverà un contributo complessivo di 25.000 euro, proveniente da diverse fonti:



10.448,88 euro dal Fondo 0-6 – Programmazione 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

7.575 euro dal Fondo Idrocarburi, stanziato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Ambiente;

6.976,12 euro dal Programma Regionale FESR FSE+ Molise 2021-2027.



A questa somma si aggiunge una quota di cofinanziamento comunale pari al 20% del progetto, ovvero 5.000 euro, garantita dal bilancio del Comune di Trivento.

Affidamento del servizio

Il servizio per l’anno educativo 2025/2026 sarà nuovamente affidato alla società M.2 ERRE di Sebastiano Lucia e Marzini Romina Snc, con sede a Trivento in via Cappuccini. La ditta, già gestore nell’anno precedente, è stata selezionata tramite la piattaforma telematica ASMECOMM (Gara #80772) per la sua comprovata esperienza e capacità organizzativa.

L’attività si svolgerà per otto mesi, dal 1° novembre 2025 al 30 giugno 2026, per un valore complessivo di 30.000 euro, di cui 25.000 coperti da fondi regionali e 5.000 dal Comune.

L’intervento è identificato dai codici:



CUP: B61J25000740007



CIG: B8C306296C

Un servizio fondamentale per le famiglie

La “Sezione Primavera” accoglie bambini di età compresa tra i 2 e i 3 anni e svolge un ruolo fondamentale per la socializzazione, lo sviluppo cognitivo e relazionale dei più piccoli.

Allo stesso tempo, rappresenta un sostegno concreto per le famiglie del territorio, offrendo un servizio educativo qualificato e favorendo la conciliazione dei tempi di lavoro e cura.

“L’impegno per la prima infanzia resta una priorità – ha dichiarato la dott.ssa Eusonia Commatteo – perché investire nei bambini significa investire nel futuro della nostra comunità. Il rinnovo del servizio ‘Sezione Primavera’ conferma la volontà dell’amministrazione di sostenere le famiglie e di garantire un’offerta educativa stabile e di qualità”.