Salvatore Marcovecchio festeggia i suoi 60 anni: gli auguri della famiglia.

Agnone. Giornata di festa per Salvatore Marcovecchio, che oggi spegne 60 candeline. Vigile del fuoco stimato e punto di riferimento per i colleghi, Marcovecchio si avvicina al traguardo della pensione, dopo una vita dedicata al servizio della collettività con impegno, coraggio e senso del dovere.

A fargli sentire tutto il loro affetto, in questa ricorrenza speciale, la moglie Antonella, il figlio Francesco, la nuora Alessia e i nipoti Flavio, Emma e Luca, che gli rivolgono un messaggio carico di emozione:

“Tanti auguri a un marito, papà e nonno straordinario. Sei per noi un esempio di forza, dedizione e bontà. Ti auguriamo salute, serenità e tanta felicità. Ti vogliamo bene.”

Un compleanno importante, dunque, per Salvatore Marcovecchio, che con la sua professionalità e la sua umanità ha lasciato un segno profondo non solo nella sua famiglia, ma anche nella comunità in cui ha sempre operato con passione.