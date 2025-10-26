Vasto, torna il “Trofeo Bancarella”: commercianti da varie regioni per la 39ª edizione

Si rinnova oggi a Vasto l’appuntamento con il “Trofeo Bancarella”, la storica manifestazione fieristica che raggiunge quest’anno la sua 39ª edizione. A due settimane da un altro evento molto atteso, “Ambulanti in Città”, svoltosi lo scorso 12 ottobre dopo il rinvio per maltempo della data originaria del 28 settembre, la città torna a riempirsi di colori, profumi e stand provenienti da varie regioni italiane.

L’iniziativa è organizzata da Apam - Fiva Confcommercio, con il patrocinio dell’Assessorato al Commercio del Comune di Vasto. Come da tradizione, la fiera si snoda lungo le principali vie cittadine — via Giulio Cesare, piazzale Smargiassi, via Alessandrini, via Pertini, piazza Don Luigi Sturzo e altre strade limitrofe.

Protagonisti della giornata sono commercianti e venditori ambulanti, che propongono prodotti tipici, artigianato, abbigliamento, accessori e curiosità. Un appuntamento molto atteso, che anche quest’anno richiama un pubblico numeroso, confermando il “Trofeo Bancarella” come una delle fiere più longeve e sentite del calendario vastese.