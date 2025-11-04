Campomarino, arrestato 40enne di Foggia: trovati 56 grammi di cocaina e 4.000 euro in contanti

Prosegue lâ€™azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti dei Carabinieri della Compagnia di Termoli. Arrestato un quarantenne della provincia di Foggia, trovato in possesso di 56 grammi di cocaina, due bilancini e oltre 4.000 euro in contanti ritenuto provento attivitÃ di spaccio. Al termine di un predisposto servizio svolto a Campomarino e finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Termoli hanno arrestato un 40enne originario della provincia di Foggia, resosi responsabile delle violazioni previste dallâ€™art. 73 DPR 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio).

Lâ€™uomo, giÃ gravato da segnalazioni per reati connessi con gli stupefacenti, durante una perquisizione domiciliare, Ã¨ stato trovato in possesso di circa 56 grammi di cocaina, suddivisa in piccoli involucri pronti per la cessione. Nel corso dellâ€™attivitÃ i militari hanno rinvenuto anche 4.000 euro in contanti, ritenuto provento dellâ€™attivitÃ di spaccio, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Lâ€™uomo Ã¨ stato tradotto presso la casa circondariale di Larino a disposizione della locale Procura della Repubblica e, nel corso della successiva udienza di convalida del 31 ottobre 2025, lâ€™AutoritÃ Giudiziaria ha proceduto alla convalida dellâ€™arresto applicando a suo carico la misura della custodia cautelare in carcere. Lâ€™attivitÃ in questione conferma la massima attenzione dellâ€™Arma locale nel controllo del territorio e nella prevenzione dei fenomeni connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti.