La Polizia Locale di Agnone si rinnova con una Jeep Avenger

La Polizia Locale del Comune di Agnone si è recentemente dotata di una Jeep Avenger, un nuovo veicolo operativo che andrà a potenziare l’efficienza e la sicurezza del servizio sul territorio.La Jeep Avenger per la Polizia Locale è un SUV compatto elettrico, allestito con specifiche dotazioni per il servizio, tra cui una livrea blu scuro, grafiche istituzionali bianche, lampeggianti a LED sul tetto e all'interno per il pattugliamento.

L’acquisto della Jeep Avenger del valore di mercato attuale di circa 25 mila euro, è stato finanziato attraverso le risorse del capitolo “Polizia Locale – Parcheggi a pagamento e Multe”.

La Dacia 4x4 continuerà a rimanere in dotazione al Corpo, mentre la vecchia Fiat Panda, ormai datata, è stata trasferita al settore Affari Generali che ha rottamato la vecchia Punto in dotazione . Si precisa inoltre che la copertura assicurativa del nuovo veicolo non ha comportato alcun aggravio di spesa per l’amministrazione comunale

Questo aggiornamento del parco mezzi rientra nel più ampio piano di rinnovamento e modernizzazione degli strumenti operativi della Polizia Locale, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza e sicurezza nel servizio ai cittadini.