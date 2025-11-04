Nuove modalitÃ  di pagamento per il passaporto dal 1Â° dicembre 2025

A decorrere dal 1Â° dicembre 2025 il pagamento per il rilascio del passaporto ordinario, il cui importo Ã¨ stato rimodulato a â‚¬ 42,70, non sarÃ piÃ¹ effettuato attraverso bollettino postale,
ma i cittadini che richiedono il passaporto dovranno corrispondere l'importo dovuto utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane presso gli uffici postali e sulle piattaforme online,
oppure mediante i diversi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che operano attraverso la piattaforma PagoPA.
Sostanzialmente il cittadino potrÃ effettuare il pagamento presso un Ufficio Postale o presso gli sportelli delle Banche, che hanno aderito al servizio di riscossione del pagamento del passaporto tramite PagoPA,
oppure presso i prestatori di servizi di pagamento (solitamente operanti presso le tabaccherie e ricevitorie).
SarÃ anche possibile pagare comodamente da casa attraverso le piattaforme online degli stessi operatori (Poste, Banche e prestatori di servizio).
Al momento del pagamento Ã¨ necessario fornire all'operatore, oppure inserire nel caso di pagamento effettuato on line, il nominativo e il codice fiscale della persona per la quale si chiede il passaporto anche se minore.
Continueranno comunque ad essere accettati i pagamenti effettuati prima del 1Â° dicembre 2025, attraverso bollettino Postale.
Al seguente link tutte le informazioni utili per il rilascio del passaporto: https://www.poliziadistato.it/articolo/10301