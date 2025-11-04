Attenzione truffa SMS: falsi messaggi CUP ASREM sui cellulari



L'ASReM (Azienda Sanitaria Regionale del Molise) lancia un allarme e raccomanda la massima attenzione ai cittadini: sono in circolazione dei messaggi SMS ingannevoli che invitano con urgenza a contattare gli uffici del Centro Unico di Prenotazione (CUP) ASReM, in realtÃ si tratta di un tentativo di truffa.

I messaggi arrivano sui cellulari degli utenti e, con toni di presunta urgenza, richiedono di richiamare un numero per "importanti comunicazioni" riguardanti l'utente stesso o di cliccare su un link presente allâ€™interno dello stesso SMS.

L'ultimo numero di telefono ingannevole segnalato Ã¨: +393518035969.

L'Azienda Sanitaria Regionale Ã¨ categorica: il CUP ASREM non invia comunicazioni di questo tipo sul cellulare dei cittadini. Si raccomanda, pertanto, di non richiamare il numero indicato e di non cliccare su alcun link. Questi messaggi hanno, infatti, l'obiettivo di sottrarre dati personali o addebitare costi elevati per la chiamata, specialmente se il numero indicato Ã¨ a tariffazione speciale.

Ãˆ fondamentale eliminare immediatamente l'SMS senza rispondere nÃ© richiamare. Non si deve, poi, interagire in alcun modo con i link o i numeri presenti.

Si invita a segnalare eventuali tali circostanze alle autoritÃ competenti (come la Polizia Postale) per aiutare a monitorare il fenomeno e contrastare la diffusione di queste frodi. L'ASREM invita tutti i cittadini a diffidare da qualsiasi comunicazione di questo tipo, mantenendo sempre la massima cautela.