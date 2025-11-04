Centri antiviolenza, Primiani: "Serve chiarezza. PresenterÃ² un'interrogazione e chiederÃ² il coinvolgimento del Prefetto"

Ogni possibilitÃ di interruzione, anche solo temporanea, dei servizi dedicati all'ascolto, all'accoglienza e alla protezione delle donne vittime di violenza rappresenta un rischio che nessuno puÃ² permettersi di correre.

In questi giorni abbiamo assistito a un confronto acceso tra istituzioni e soggetti gestori, con posizioni divergenti che rischiano perÃ² di far passare in secondo piano la cosa piÃ¹ importante: garantire che le donne e i minori che vivono situazioni di pericolo non si trovino senza un punto di riferimento certo e immediatamente operativo.

Questa confusione genera purtroppo solo incertezza su un servizio che va garantito senza problemi. Confusione causata a mio avviso da un motivo ben preciso: la carenza di chiarezza originaria sulle procedure e sulle competenze previste dal bando regionale, elemento che di fatto sta giÃ provocando equivoci e sovrapposizioni di responsabilitÃ .

Per questo motivo, da rappresentante delle istituzioni prima ancora che da persona assolutamente terza e neutrale rispetto alla vicenda, quindi del tutto disinteressata a quelle che sono le posizioni in campo, sto predisponendo un'interrogazione in Consiglio regionale per chiedere chiarimenti sulle modalitÃ di affidamento e gestione dei centri antiviolenza, nonchÃ© sulle garanzie di continuitÃ del servizio sul territorio.

Parallelamente, visto che la situazione assume carattere d'urgenza, invierÃ² anche una richiesta formale al Prefetto di Campobasso affinchÃ© possa valutare l'opportunitÃ di convocare tutte le parti coinvolte: Regione, Comune, Ats e gestori, cosÃ¬ da favorire un tavolo di confronto istituzionale nell'interesse esclusivo delle donne e degli operatori.

L'obiettivo non deve essere quello di alimentare contrapposizioni, ma di ricostruire un percorso trasparente e condiviso che consenta di tutelare pienamente le donne e i loro figli. Su temi cosÃ¬ sensibili serve responsabilitÃ da parte di tutti, lontano da ogni logica di parte.