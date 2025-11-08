Trivento, “LetteraT– Premio Emanuele Ciafardini”: domenica 9 novembre la cerimonia di premiazione

La Pro Loco Terventum invita tutti gli amanti della parola e della bellezza a partecipare alla cerimonia di premiazione del concorso di poesia “LetteraT – Premio Emanuele Ciafardini”, un evento che celebra la creatività di tutti i partecipanti. L’appuntamento è fissato per domenica 9 novembre alle ore 18:00 presso il centro polifunzionale comunale di Trivento.

La giuria sarà composta da Ida Cimmino, dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano”, Elisa Marianacci, assessore comunale alla Cultura, e Giovanni Mancinella, studente di lettere moderne. La cerimonia sarà moderata da Giulia Vasile. Gli ospiti della serata saranno due realtà locali: il corpo di ballo Animafit & Lisadance e la band Belladomanda, che si esibiranno dal vivo. A impreziosire l’evento, la partecipazione degli alunni dell’Omnicomprensivo di Trivento.

Il premio, dedicato alla memoria di Emanuele Ciafardini, figura di spicco della tradizione letteraria triventina, vuole valorizzare la poesia come forma d’arte e strumento di riflessione. L’iniziativa prevede la partecipazione di poeti di ogni età, residenti in Italia e all’estero, con testi inediti in lingua italiana o in dialetto su tema libero. Oltre ai primi tre classificati, sarà assegnato anche il “Premio Speciale Giovani” al concorrente più giovane distintosi per creatività e originalità.