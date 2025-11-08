Incidente sulla SS16 tra Termoli e Campomarino: due feriti

Nelle prime ore di questa mattina, si Ã¨ verificato un incidente stradale lungo la Statale 16, nel tratto compreso tra Termoli e Campomarino. Il sinistro ha coinvolto un furgone e unâ€™autovettura.

Sul posto Ã¨ intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, che ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e a estrarre dallâ€™abitacolo una persona rimasta incastrata allâ€™interno dellâ€™auto. Il ferito Ã¨ stato affidato alle cure del personale del 118, giunto sul luogo dellâ€™incidente insieme al conducente del furgone, anchâ€™egli soccorso dai sanitari.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno eseguito i rilievi e gestito la viabilitÃ . Il tratto interessato Ã¨ rimasto temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso in piena sicurezza.