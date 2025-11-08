Molise, piÃ¹ pensionati che lavoratori: 122.577 pensioni contro 107.801 occupati nel 2024

In Molise nel 2024 il numero delle pensioni erogate, 122.577 supera quello degli occupati, 107.801, con un disallineamento pari a -14.776.

E' quanto emerge dal nuovo report diffuso dalla Cgia di Mestre su dati Inps e Istat.

Nella provincia di Campobasso, a fronte di 77.252 lavoratori, vengono erogate 86.551 pensioni; analogo andamento per Isernia con 36.026 pensioni e 30.550 lavoratori.

Con tanti pensionati e pochi giovani, osserva la Cgia, anche le imprese sono in serie difficoltÃ . Reperire sul mercato del lavoro figure professionali altamente specializzate Ã¨ ormai diventata un'impresa quasi impossibile.

Inoltre, dal report dell'associazione su dati Unioncamere e Inps 2023, si apprende che il Molise, dopo Basilicata e Sardegna, Ã¨ la regione che presenta l'indice di anzianitÃ piÃ¹ elevato. Ogni 100 dipendenti privati al di sotto dei 35 anni, ve ne sono 81,2 che hanno oltre 55 anni.