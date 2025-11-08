CISLâ€¯Molise a Roma per il Giubileo del mondo del lavoro

Oggi, 8 novembre, un gruppo di pellegrini provenienti da Campobasso, Trivento, San Biase, Bojano, Cercemaggiore, Agnone e Isernia ha partecipato a un significativo pellegrinaggio a San Pietro in occasione del Giubileo. Lâ€™iniziativa Ã¨ stata promossa dallâ€™AST CISL Molise, dalla FNP Coordinamento AST Molise e dallâ€™ANTEAS Molise.

La giornata Ã¨ iniziata prima dellâ€™alba, quando i partecipanti si sono radunati e hanno preso il via verso CittÃ del Vaticano. Giunti in mattinata, hanno partecipato allâ€™udienza giubilare con il Santo Padre Leone XIV, momento di grande emozione e riflessione che ha unito i fedeli nella preghiera e nello spirito di comunitÃ . Il momento piÃ¹ intenso Ã¨ stato il passaggio della Porta Santa di San Pietro, intorno alle 11:30, simbolo di rinnovamento spirituale e grazia. Dopo il pranzo libero, il gruppo si Ã¨ ritrovato nel pomeriggio per il rientro in Molise, portando con sÃ© il ricordo di una giornata intensa, segnata dalla fede e dalla condivisione.

Durante lâ€™udienza, rivolgendosi ai presenti in occasione del Giubileo del mondo del lavoro, il Santo Padre ha sottolineato: Â«Il lavoro deve essere una fonte di speranza e di vita, che permetta di esprimere la creativitÃ dellâ€™individuo e la sua capacitÃ di fare del bene. Pertanto, auspico un impegno collettivo, da parte delle istituzioni e della societÃ civile, per creare valide opportunitÃ occupazionali che offrano stabilitÃ e dignitÃ , assicurando soprattutto ai giovani di realizzare i propri sogni e contribuire al bene comune.Â»

Lâ€™evento rientrava nel Giubileo del mondo del lavoro e nel Giubileo delle rievocazioni storiche italiane, con la partecipazione di circa 45 mila fedeli provenienti da associazioni, federazioni del lavoro e organizzazioni di volontariato. Il Giubileo del mondo del lavoro, originariamente previsto lo scorso 1Â° maggio, era stato rinviato a causa della morte di Papa Francesco.