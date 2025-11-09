“Rintocchi di Natale”: torna la lotteria solidale del Gruppo Folk “Rintocco Molisano”

Dal cuore dell’Alto Molise torna un appuntamento che unisce tradizione, comunità e altruismo.

Il Gruppo Folk “Rintocco Molisano” di Agnone annuncia la seconda edizione della lotteria di beneficenza “Rintocchi di Natale”, un’iniziativa nata per diffondere un messaggio di speranza e vicinanza in un periodo non privo di difficoltà.

Quest’anno, gli organizzatori hanno voluto dare un significato ancora più profondo all’evento: parte del ricavato sarà devoluta alla Caritas Diocesana di Trivento, da sempre impegnata sul territorio nell’assistenza alle famiglie in difficoltà, ai bisognosi e a chi vive situazioni di fragilità.

“Viviamo tempi in cui la solidarietà deve diventare un gesto concreto – spiegano i membri del gruppo folk – e crediamo che attraverso la musica, la cultura e le nostre tradizioni si possa fare qualcosa di buono per il prossimo.”

L’iniziativa “Rintocchi di Natale” rappresenta dunque un autentico connubio tra folklore e solidarietà: un’occasione per condividere la gioia delle feste natalizie sostenendo, al contempo, chi ha più bisogno.

I biglietti della lotteria saranno presto disponibili e la vendita sarà curata direttamente dagli organizzatori.

L’estrazione è prevista per il 21 dicembre 2025 alle ore 20:00.

Con questa iniziativa, il Gruppo Folk “Rintocco Molisano” rinnova il proprio impegno non solo nella valorizzazione delle radici e delle tradizioni popolari, ma anche nella costruzione di una rete di umanità e sostegno che unisce l’intera comunità.

Perché quest’anno, il Natale suonerà al ritmo del cuore.