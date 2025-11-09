Michela Cerbaso, delegata per il Molise al Congresso Nazionale dei Giovani Democratici: “Difendere la sanità pubblica, soprattutto nelle aree disagiate”

Si è tenuto a Napoli, l’8 e 9 novembre 2025, presso la Casa della Musica di Via C. Barbagallo, il IV Congresso Nazionale delle Giovani Democratiche e dei Giovani Democratici.

Due giornate di confronto e riorganizzazione che hanno riunito giovani da tutta Italia, insieme alla segretaria nazionale del PD Elly Schlein e a numerosi rappresentanti del mondo sociale, studentesco e internazionale.

In qualità di delegata per il Molise, ha preso parte ai lavori Michela Cerbaso, già segretaria del circolo “Libero Serafini” di Agnone e attuale consigliera comunale.

Nel suo intervento, Cerbaso ha posto con forza il tema dei tagli alla sanità pubblica, sottolineando come le scelte politiche degli ultimi anni abbiano inciso in modo drammatico sui territori più fragili. Ha denunciato in particolare la situazione delle aree interne e disagiate, dove la progressiva riduzione dei servizi essenziali — a partire da quelli sanitari — rischia di portare alla morte civile dei territori e a un ulteriore aumento delle disuguaglianze.

La giovane esponente democratica ha richiamato l’attenzione sui tagli previsti nel Piano Operativo Sanitario 2025-2026, che ridisegna la rete ospedaliera molisana prevedendo, tra le altre misure, la riconversione dell’Ospedale “Caracciolo” di Agnone da presidio di area disagiata a ospedale di comunità. Una decisione, ha evidenziato, che rischia di compromettere il diritto alla salute dei cittadini dell’Alto Molise e delle aree periferiche.

Il Congresso ha rappresentato un momento fondamentale per guardare al futuro, riaffermare il valore della sanità pubblica universale e rilanciare l’impegno dei giovani democratici nel difendere i diritti e la dignità dei territori.