Agnone: il Consiglio Comunale chiamato a decidere sull’adesione al Consorzio Forestale il 10 novembre ore 18

Seduta convocata per lunedì 10 novembre 2025 alle ore 18:00 a Palazzo San Francesco
Il Consiglio Comunale di Agnone si riunirà lunedì 10 novembre 2025 alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Francesco, in Via del Beato Antonio Lucci, per discutere importanti provvedimenti che riguardano la gestione del territorio, la programmazione economica e la trasparenza amministrativa.
Tra i punti più significativi all’ordine del giorno figura l’adesione al Consorzio Forestale per l’affidamento in gestione dei terreni agro-silvo-pastorali di proprietà comunale. In questa occasione saranno esaminate la bozza di statuto e lo schema di avviso pubblico per l’individuazione di un partner privato, passaggi fondamentali per la costituzione del nuovo organismo di gestione sostenibile.
Gli altri punti in discussione
La seduta si aprirà con la lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, per poi proseguire con la ratifica della delibera di Giunta n. 213 del 14 ottobre 2025, relativa a una variazione al bilancio di previsione 2025-2027 adottata in via d’urgenza.
In agenda anche la determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per il 2026 e l’approvazione del programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per il 2026.
Il Consiglio procederà inoltre alla ricognizione del patrimonio immobiliare comunale e all’aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il 2025, in ottemperanza all’art. 58 del D.L. n. 112/2008.
A chiusura dei lavori, si discuterà e approverà il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Agnone, documento chiave per garantire etica, trasparenza e correttezza nell’attività amministrativa.