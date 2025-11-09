Partecipa a Alto Molise

â€œMaratona per la Pace" a Campobasso: arte, comunitÃ  e impegno civile il 10 novembre

AttualitÃ 
Domani, 10 novembre, alle ore 17:00 presso il Samnium Innovation Hub di Campobasso, si terrÃ  la Maratona per la Pace: un grande evento, un grande momento di comunitÃ , cultura e impegno civile.

Â«SarÃ  molto piÃ¹ di una manifestazione â€“ dichiara Antonio Dâ€™Alessandro â€“ sarÃ  unâ€™occasione per ritrovarci, per riflettere, per costruire ponti. La pace non Ã¨ solo un ideale: Ã¨ un percorso che si fa insieme, passo dopo passo, voce dopo voce.Â»

La CISL Molise Ã¨ orgogliosa di sostenere questa iniziativa, che unisce arte, narrazione e partecipazione attiva. Â«Riferiamo con emozione â€“ prosegue Dâ€™Alessandro â€“ che il coinvolgimento Ã¨ stato straordinario: tante persone, tante storie, un solo desiderio comune di futuro e speranza.Â»

La direzione artistica di Lino Dâ€™Ambrosio darÃ  vita a una rappresentazione culturale intensa e coinvolgente, capace di toccare il cuore e stimolare il pensiero.

Â«Concludiamo con un invito aperto a tutti â€“ sottolinea Dâ€™Alessandro â€“ perchÃ© la pace si costruisce insieme, e il Molise ha bisogno di momenti come questo. Vi aspettiamo.Â»

 

CISL Molise

Antonio Dâ€™Alessandro

