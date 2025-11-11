Molise invaso dai cinghiali: superata quota 40mila, Coldiretti lancia lâ€™allarme sociale

l numero dei cinghiali in Molise ha superato ampiamente le 40mila unitÃ .
A stimare questo dato Ã¨ Coldiretti che in una nota sottolinea come questa emergenza non interessi piÃ¹ solo l'agricoltura, ma l'intera cittadinan
"Non parliamo piÃ¹ solo di un flagello per le aziende agricole - dichiara il presidente regionale dell'organizzazione, Claudio Papa -, ma di una situazione di pericolositÃ sociale generata dall'aumento esponenziale di questi selvatici. Da alcuni mesi - ricorda - Ã¨ operativa la caccia di selezione a cui si aggiunge il prelievo tramite il selecontrollo, misure che possono sicuramente svolgere un ruolo importante, ancorchÃ© non risolutivo del problema".
"Grazie anche a una forte azione sindacale svolta da Coldiretti, nonchÃ© a seguito delle numerose denunce fatte dai sindaci di diversi comuni - prosegue Papa - la Regione Molise sembrerebbe aver cambiato marcia, predisponendo alcuni degli strumenti atti a contrastare il fenomeno". Nello stesso tempo, perÃ², Coldiretti auspica da parte della Regione "l'adozione di un Piano straordinario di durata quinquennale, non legato alla crisi sanitaria della Peste suina africana, per la gestione e il contenimento della fauna".