Termoli, Geolier porta in Molise la data zero del tour “Geolier Stadi 2026”

Dopo aver conquistato classifiche e stadi in tutta Italia, Geolier sceglie il Molise per inaugurare la sua prossima avventura live. Sarà infatti Termoli ad ospitare, il 6 giugno 2026, la data zero del tour “Geolier Stadi 2026”, all’interno della suggestiva cornice dell’Arena del Mare.

Non è la prima volta che l’Arena di Termoli viene scelta per una data zero: durante l’estate appena conclusa, anche Gigi D’Alessio, Alessandra Amoroso e Nek hanno aperto i loro tour proprio nella città adriatica, confermando il ruolo strategico del Molise come tappa di lancio per grandi eventi musicali. L’annuncio arriva in un momento d’oro per il rapper partenopeo, che continua a dominare le piattaforme digitali con il nuovo singolo “Fotografia”, già in vetta alle classifiche di Spotify, Apple Music e YouTube. A soli 25 anni, Geolier è ormai considerato uno degli artisti più rappresentativi e rispettati della scena urban italiana, capace di unire autenticità, tecnica e una fortissima connessione con il pubblico.

Il tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, toccherà le principali città italiane con appuntamenti già attesissimi: Milano (Stadio San Siro, 13 giugno), Roma (Stadio Olimpico, 19 giugno), Messina (Stadio Franco Scoglio, 23 giugno) e tre date sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 26, 27 e 28 giugno 2026. Termoli inaugurerà ufficialmente il tour con una data zero, un appuntamento clou per tutto il Molise. Geolier aveva già fatto tappa nella regione, il 30 giugno 2023 a Venafro e il 2 agosto 2025 nel capoluogo in occasione del Campobasso Summer Festival, consolidando così il suo legame con il pubblico molisano. Le prevendite apriranno domani, mercoledì 12 novembre, alle ore 11.00 su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Maggiori informazioni sono disponibili su www.magellanoconcerti.it.

Con oltre 90 dischi di platino, 38 d’oro, più di 1,5 miliardi di stream e 468 milioni di visualizzazioni su YouTube, Geolier è oggi un vero e proprio fenomeno culturale, capace di riempire stadi e palasport in tutta Italia. Dopo il successo del tour “Geolier Live 2025”, tutto esaurito, e del suo primo libro “Per sempre”, il rapper napoletano si prepara a un nuovo capitolo, radicato nella sua storia e nel legame con il pubblico, pronto a conquistare i palchi italiani.