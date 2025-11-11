Bangladesh, una nuova scuola grazie a Padre Germano e Caritas Trivento

A Pattra, in Bangladesh, sono in corso i lavori per la costruzione di una nuova scuola destinata ai bambini del villaggio. Il progetto è finanziato dalla Caritas di Trivento e realizzato con l’impegno di Padre Antonio Germano, missionario originario di Duronia, che da oltre 45 anni opera in Bangladesh.

Religioso della congregazione dei Saveriani, Padre Germano lavora principalmente con le comunità più povere e marginalizzate, promuovendo istruzione, inclusione e dignità. Grazie al sostegno dell’ente diocesano, guidato dal suo storico direttore don Alberto Conti, i bambini di Pattra potranno accedere a un’educazione fondamentale per il loro futuro.