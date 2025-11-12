Anas: in Molise obbligo di gomme invernali dal 15 novembre

-Con l’arrivo della stagione fredda, Anas ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile entra in vigore l’obbligo di dotarsi di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade statali del Molise. L’ordinanza, adottata in conformità al Codice della Strada, è segnalata lungo la rete tramite apposita cartellonistica e resta valida anche al di fuori del periodo previsto in presenza di neve o ghiaccio.

Sono esentati dall’obbligo ciclomotori e motocicli, che potranno tuttavia circolare solo in assenza di precipitazioni nevose e con manto stradale sgombro da neve o ghiaccio. Le arterie interessate includono, tra le principali, la SS 17 “Appennino Abruzzese e Appulo Sannitica”, la SS 87 “Sannitica”, la SS 650 “Fondo Valle Trigno”, la SS 647 “Valle del Biferno”, la SS 652 “Fondo Valle del Sangro”, oltre alle tangenziali di Campobasso e Termoli.

In caso di condizioni meteo critiche, sarà vietata la circolazione ai mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate in diversi tratti strategici, tra cui quelli delle statali 16, 17, 158, 650 e 709. L’obiettivo è garantire la sicurezza degli automobilisti e la fluidità del traffico anche durante le emergenze invernali.