Campobasso: arrestato in flagranza 40enne per furto di unâ€™auto nella notte

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso hanno tratto in arresto in flagranza un 40enne residente in questo Capoluogo, ritenuto responsabile di furto di un'autovettura. In servizio di pattugliamento notturno del centro abitato e di controllo del territorio nelle aree del centro storico, finalizzato a rafforzare la sicurezza urbana e prevenire i reati, i militari della Sezione Radiomobile hanno notato l'uomo mentre tentava di asportare un'autovettura Mercedes Classe A, regolarmente parcheggiata su area pubblica. L'operazione ha allertato i militari che sono immediatamente intervenuti, bloccando l'uomo che nel frattempo era riuscito a posizionarsi al posto di guida ed avviare il motore.

la via di fuga, i militari hanno constatato che l'autovettura era stata danneggiata sulla carrozzeria per l'apertura forzata della portiera. All'interno, il cruscotto e i cavi elettrici erano stati manomessi: questi ultimi, recisi con un coltello (posto sotto sequestro), erano stati collegati manualmente per mettere in moto il veicolo.

L'uomo, giÃ noto alle Forze dell'Ordine per precedenti comportamenti delinquenziali, Ã¨ stato condotto in caserma. Al termine al termine delle formalitÃ di rito, Ã¨ stato tratto in arresto e tradotto presso la locale casa circondariale a disposizione della competente A.G. in attesa dell'udienza di convalida.