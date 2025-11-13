A Bologna la Conferenza dei Presidenti dei Consigli comunali dell'Anci

Il Coordinatore Nazionale Giulio Tantillo ha presieduto stamane a Bologna la Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali Anci. Sottoscritto un accordo per la pace che impegna i Consigli di tutta Italia a promuovere pace, solidarietà e integrazione nelle comunità locali.
Sono stati composti i gruppi di lavoro per sviluppare le iniziative concrete. Ribadita la richiesta di maggiore riconoscimento del ruolo centrale dei Consigli Comunali e proposte di modifica normativa per rafforzarne la missione istituzionale.
"Questa Conferenza ha acquisito centralità all'interno dell'Anci. Oggi a Bologna per affermare un principio universale: la Pace", ha dichiarato Tantillo.
Guarda il video: