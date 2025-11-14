Gildone, 62enne scomparso da casa: ricerche in corso

Sono in corso le ricerche di Riccardo Albani, 62 anni, di Gildone, allontanatosi da casa nella prima mattina di giovedì 13 novembre, intorno alle 6, senza portare con sé documenti né telefono. Da allora l’uomo non ha più fatto rientro e non ha dato alcuna notizia alla famiglia.

Secondo gli elementi raccolti dai Carabinieri di Campobasso, Albani potrebbe essersi diretto in bus verso Termoli. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Campobasso, si concentrano attualmente nella città adriatica, dove l’uomo potrebbe trovarsi. Gli accertamenti continuano. Al momento dell’allontanamento indossava jeans scuri; il resto dell’abbigliamento non è noto con certezza. Albani è descritto come un uomo alto, di corporatura robusta, con capelli corti, ricci e brizzolati.

Il figlio ha diffuso un appello sui social per sollecitare eventuali avvistamenti:

“Ieri mattina, 13 novembre, intorno alle 6, mio padre si è allontanato da casa a Gildone e non ha più fatto ritorno. È uscito senza documenti e senza telefono. Se qualcuno lo avesse visto o avesse informazioni utili, vi prego di contattarmi subito o di condividere il messaggio.”

Chiunque avesse informazioni utili è invitato a contattare il 112, la stazione dei Carabinieri più vicina oppure il figlio Maurizio Albani al numero 338 1169081.