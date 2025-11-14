Screening diabete: test gratuiti nelle farmacie del Molise fino al 30 novembre

Da oggi, in occasione della Giornata mondiale del diabete, prende il via la campagna di screening gratuito per il diabete presso le farmacie aderenti del Molise.
L'iniziativa rientra tra le attivitÃ di prevenzione e sensibilizzazione promosse dalla Struttura commissariale, Direzione generale per la Salute, Azienda sanitaria regionale e Federfarma con l'obiettivo di individuare precocemente la malattia ed evitare le complicanze.
La campagna coinvolgerÃ la quasi totalitÃ delle farmacie, comprese quelle rurali.
L'adesione Ã¨ su base volontaria e gratuita. I cittadini potranno recarsi, a digiuno, presso la propria farmacia di fiducia fino al prossimo 30 novembre, dal lunedÃ¬ al sabato dalle ore 8.30 alle 9.30, muniti di tessera sanitaria, per sottoporsi al test glicemico. Le persone a rischio e/o con valori di glicemia superiori ai 126 mg/dL potranno accedere ai centri diabetici senza ricetta nÃ© prenotazione.