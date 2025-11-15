Molise, una legge per portare empatia e educazione affettiva in tutte le scuole

Dal Molise arriva una proposta di legge regionale che i proponenti intendono trasmettere, tramite il Consiglio regionale, alla Camera dei deputati.

Prevede l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione all'empatia, alla gestione dei sentimenti, all'affettivitÃ ed alla sessualitÃ .

Promotori dell'iniziativa, i consiglieri regionali del Pd, Alessandra Salvatore, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, e quelli del M5s, Roberto Gravina e Angelo Primiani.

La norma legislativa punta a far inserire tra le materie curriculari in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, l'educazione all'empatia e alla gestione dei sentimenti e, per le scuole secondarie di secondo grado, anche alla sessualitÃ e all'affettivitÃ .

L'articolato prevede, inoltre, che le UniversitÃ provvedano ad inserire nella propria offerta formativa corsi di laurea magistrale in psicologia o pedagogia con indirizzi strutturati per formare le competenze per l'insegnamento dell'Educazione all'empatia, alla gestione dei sentimenti ed alla affettivitÃ e sessualitÃ , tenendo conto della diversitÃ dell'approccio a seconda dell'etÃ dei discenti.