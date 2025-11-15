Lâ€™ASReM smentisce le voci sullâ€™allarme scabbia: Â«Episodi isolati e gestiti con prontezza. Evitare notizie infondateÂ»

L'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM) smentisce categoricamente le voci di un presunto "allarme scabbia" allâ€™interno dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso. Non si Ã¨ verificato nessun focolaio o caso generalizzato della patologia tra i pazienti o il personale sanitario. Le uniche occorrenze registrate sono relative a due casi isolati tra il personale dipendente, manifestatisi a distanza di diversi giorni l'uno dall'altro. Episodi che sono stati gestiti con la massima professionalitÃ .

Appena identificati, la Direzione Sanitaria di Presidio ha agito con prontezza, applicando immediatamente tutti i protocolli previsti per il controllo delle infezioni. Sono state tempestivamente adottate le misure igieniche e di sanificazione delle aree frequentate dal personale coinvolto, in piena ottemperanza alle direttive di riferimento.

Nella circostanza, la gestione e le procedure adottate sono state prontamente comunicate al Dipartimento di Prevenzione dell'ASReM. Si sottolinea che la scabbia non Ã¨ un fenomeno raro e data la natura estremamente contagiosa della stessa, lâ€™attenzione da parte dellâ€™Azienda Sanitaria Ã¨ massima, nellâ€™ottica della garanzia della sicurezza di pazienti e operatori. L'ASReM invita pertanto la cittadinanza e gli organi di informazione a non diffondere notizie non verificate che possono generare panico ingiustificato ed allarme pubblico.