Capracotta inaugura il Centro Federale di Sci di Fondo e Skiroll: Presente il Presidente FISI Flavio Roda

CAPRACOTTA (IS) â€“ La montagna molisana si prepara a celebrare un momento cruciale per lo sport invernale: l'inaugurazione ufficiale del Centro Federale di Sci di Fondo e Skiroll a Capracotta. L'evento, che consolida il ruolo del Molise nel panorama dello sci nordico nazionale, si terrÃ martedÃ¬ 18 novembre 2025.
La cerimonia Ã¨ fissata per le ore 10:30 e si svolgerÃ presso la Casa della Cultura.
L'importanza dell'evento Ã¨ sottolineata dalla presenza delle massime autoritÃ sportive e regionali:
Flavio RODA â€“ Presidente nazionale della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali).
Francesco ROBERTI â€“ Presidente della Regione Molise.
L'istituzione del Centro Federale a Capracotta, rinomata localitÃ per lo sci di fondo e sede degli storici impianti di Prato Gentile rappresenta un investimento significativo per la promozione dello sport giovanile e l'attrazione di eventi di livello agonistico sul territorio.
La comunitÃ e gli appassionati sono invitati a partecipare a questa giornata che segna un nuovo capitolo per lo sviluppo turistico-sportivo dell'Alto Molise .