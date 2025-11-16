Partecipa a Alto Molise

Capracotta inaugura il Centro Federale di Sci di Fondo e Skiroll: Presente il Presidente FISI Flavio Roda

AttualitÃ 
CAPRACOTTA (IS) â€“ La montagna molisana si prepara a celebrare un momento cruciale per lo sport invernale: l'inaugurazione ufficiale del Centro Federale di Sci di Fondo e Skiroll a Capracotta. L'evento, che consolida il ruolo del Molise nel panorama dello sci nordico nazionale, si terrÃ  martedÃ¬ 18 novembre 2025.

La cerimonia Ã¨ fissata per le ore 10:30 e si svolgerÃ  presso la Casa della Cultura.

L'importanza dell'evento Ã¨ sottolineata dalla presenza delle massime autoritÃ  sportive e regionali:

Flavio RODA â€“ Presidente nazionale della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali).

Francesco ROBERTI â€“ Presidente della Regione Molise.

L'istituzione del Centro Federale a Capracotta, rinomata localitÃ  per lo sci di fondo e sede degli storici impianti di Prato Gentile rappresenta un investimento significativo per la promozione dello sport giovanile e l'attrazione di eventi di livello agonistico sul territorio.

La comunitÃ  e gli appassionati sono invitati a partecipare a questa giornata che segna un nuovo capitolo per lo sviluppo turistico-sportivo dell'Alto Molise .

