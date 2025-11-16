Grande spettacolo al Civitelle: Olympia Agnonese pareggia con lâ€™Aurora Alto Casertano

Agnone â€“ Un match vibrante e combattuto quello disputato oggi al Civitelle nel campionato di Eccellenza molisano, 11Âª giornata di andata, tra Aurora Alto Casertano e Olympia Agnonese. Davanti a un pubblico numeroso e caloroso, con oltre cento tifosi ospiti provenienti da Pietramelara, le due squadre hanno dato vita a una partita emozionante e intensa.

Nonostante alcune assenze per squalifiche dovute al deludente arbitraggio della scorsa settimana a Matese, i ragazzi di mister Farrocco hanno dimostrato grande carattere, mostrando di non temere nessuna squadra della parte alta della classifica.

Al 15â€™ del primo tempo, il giovane Cardoso firma il vantaggio con una splendida punizione che si infila sotto la traversa. Dieci minuti piÃ¹ tardi, lo stesso Cardoso ha lâ€™opportunitÃ di raddoppiare, ma calcia alto una ghiotta occasione in area. Il primo tempo si chiude quindi sul 1-0 per lâ€™Olympia.

Nella ripresa, lâ€™Aurora Alto Casertano entra determinata e, dopo circa 20 minuti, trova il pareggio approfittando di una piccola disattenzione difensiva. Lâ€™Olympia cerca di reagire e crea alcune occasioni, senza riuscire a tornare in vantaggio. La partita termina quindi con un pareggio.

Lâ€™Aurora si conferma squadra molto forte, sia tecnicamente che fisicamente, con giocatori di grande esperienza e ambizioni di vittoria finale. Ma anche lâ€™Olympia Agnonese dimostra di poter competere con tutte le squadre di vertice, mostrando cuore e determinazione.

Da segnalare oggi per determinazione e prestazione il portiere Verzamanis e i centrali difensivi Ibram e Maraucci.

MercoledÃ¬ prossimo ci sarÃ il ritorno di Coppa contro il Montenero per i quarti di finale: la societÃ e lo staff puntano con forza al passaggio del turno per continuare la corsa nella competizione.

Lâ€™arbitro dellâ€™incontro Ã¨ stato Gianluca Cacchiarelli, della sezione di San Benedetto del Tronto, proveniente da fuori regione.