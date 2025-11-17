Bloccata in auto e rapinata: terrore per una donna sulla strada di Agnone

Era ormai buio, intorno alle 18, quando una donna, dopo essere stata ad Agnone per delle compere, stava rientrando verso la sua abitazione situata poco fuori dal centro. Mentre percorreva una strada nei pressi della zona urbana, si Ã¨ ritrovata improvvisamente bloccata: unâ€™auto, ferma frontalmente, le impediva il passaggio.

Dal veicolo sono scese due persone con il volto coperto. Una terza persona e' rimasta dentro l'autovettura .

Senza dire una parola, si sono avvicinate alla sua macchina, lâ€™hanno afferrata per i capelli immobilizzandola e hanno cominciato a rovistare con violenza nella sua borsetta e allâ€™interno dellâ€™auto. In pochi secondi si sono impossessati di un portamonete contenente una somma di denaro, per poi risalire sulla loro vettura e dileguarsi nel buio.

La donna, sconvolta e in forte stato di shock, si Ã¨ ritrovata sola, senza possibilitÃ di chiamare aiuto perchÃ© il telefono non aveva connessione. Nonostante la paura, ha trovato la forza di rimettersi alla guida e raggiungere la vicina abitazione per chiedere soccorso e subito accompagnata in ospedale, al Caracciolo di Agnone

Lâ€™episodio Ã¨ avvenuto nella serata di venerdÃ¬ 14 novembre in una zona dove, fino a ora, nessuno si sarebbe aspettato unâ€™aggressione tanto improvvisa e inquietante. Ancora molto provata dallâ€™accaduto, la vittima ha successivamente sporto denuncia alle autoritÃ competenti, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.