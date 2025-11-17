Odg Molise: “Prendiamo le distanze dalla nota Asm, i nostri rappresentanti sempre seri e competenti”

Nei giorni scorsi, a seguito dell’ingresso della collega Giuseppina Petta nel Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, il Presidente dell’Assostampa Molise (ASM) Giuseppe Di Pietro ha diffuso una nota contenente alcune affermazioni che hanno suscitato la nostra perplessità. Riteniamo che alcune espressioni utilizzate nella predetta nota, in particolare laddove si allude al fatto che il professionismo molisano abbia “finalmente” trovato una rappresentante seria, possano generare fraintendimenti e apparire come una sottovalutazione del lavoro e dell’impegno profuso da coloro che in passato hanno ricoperto medesimo incarico.

È fondamentale, nelle comunicazioni istituzionali, mantenere un linguaggio che sia sempre improntato al rispetto, e che eviti qualsiasi interpretazione che rischi di essere letta come critica immotivata nei confronti di colleghi. Affermazioni irriguardose, anche laddove non siano intenzionali, ledono l’immagine dei giornalisti e del loro lavoro. Pertanto, confidiamo che in futuro si possa prestare maggiore attenzione e sensibilità nella scelta delle espressioni e delle parole da utilizzare nei comunicati ufficiali, al fine di tutelare il decoro e la coesione del corpo giornalistico molisano, nell’ottica di una categoria professionale che, specie nei rapporti fra i suoi diversi organismi, deve sempre operare per promuovere unità e collaborazione. Da ultimo, desideriamo rivolgere sincere felicitazioni alla collega Pina Petta per il suo prestigioso incarico.

Siamo certi che saprà proficuamente rappresentare l’Ordine dei Giornalisti del Molise, così come hanno fatto con serietà e competenza anche i suoi predecessori.

Direttivo Odg Molise all’unanimità

Con adesione di: Vincenzo Ciccone consigliere Cnog Maria Saveria Reale – consigliere generale Inpgi Molise