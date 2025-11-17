Addio alle Gemelle Kessler, icone del varietà italiano: morte insieme a 89 anni

Alice ed Ellen Kessler, le gemelle che hanno segnato la storia della televisione italiana, sono state trovate morte nella loro abitazione di Grünwald, vicino Monaco di Baviera. Le due artiste avevano 89 anni. Secondo il quotidiano Bild, le gemelle Kessler avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito, ingerendo le sostanze in autonomia. Al momento, le autorità tedesche hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze della morte, ma non sono ancora stati diffusi dettagli ufficiali.

Nate in Germania nel 1936, le Kessler divennero celebri in Italia negli anni ’60 grazie ai grandi varietà Rai come “Giardino d’Inverno” e “Studio Uno”, entrando nell’immaginario collettivo per classe, ironia e un sincronismo perfetto. Per il pubblico italiano restano le indimenticabili protagoniste della sigla di “Studio Uno”, “Da-da-un-pa”, vero simbolo di un’epoca televisiva.

Il loro legame era profondissimo, nella vita come nell’arte. In più occasioni avevano dichiarato di non volere “sopravvivere l’una all’altra” e di desiderare di restare unite anche dopo la morte. Vivevano da circa 40 anni in due appartamenti comunicanti, sempre fianco a fianco, simbolo della loro vicinanza costante. Con loro se ne va un pezzo importante della storia dello spettacolo italiano, fatto di eleganza, disciplina e di un legame gemellare che ha emozionato generazioni.