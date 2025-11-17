“La Scuola+Sportiva della Regione: premio Fair Play all’IO D’Agnillo - Molise Altissimo di Agnone tra le 16 eccellenze premiate

Il concorso è stato promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva Valorizzare l’eccellenza nella pratica sportiva, a tutti i livelli, e offrire agli studenti la possibilità di crescere, mettendosi in gioco. Si è conclusa la terza edizione de "La Scuola+Sportiva della Regione", concorso promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva. La cerimonia finale si è svolta lo scorso venerdì, alle ore 10:00, nell’Aula Magna dell'Istituto Tecnico "Marconi" di Campobasso.

Al progetto hanno partecipato tutte le scuole molisane. Il concorso è diviso in due sezioni: “Scuole secondarie di primo grado” e “Scuole secondarie di secondo grado”.

Sedici i premi consegnati agli istituti scolastici e ai vincitori dai rappresentanti delle autorità politiche, scolastiche e sportive. Il concorso è stato realizzato in collaborazione con la Regione Molise, Sport e Salute Molise, CONI Molise e CIP Molise.

Ecco l’elenco completo dei premiati:

1. "Albo d'Oro I grado" all'IC "Amatuzio-Pallotta" di Bojano (CB);

2. "Albo d'Oro II grado" all'IIS "Alfano" di Termoli (CB); 3. "Scuola+Attiva Infanzia" all'IC "Petrone" di Campobasso;

4. "Scuola+Attiva Kids" all'IC "San Giovanni Bosco" di Isernia;

5. "Scuola+Attiva Junior" all'IC "D'Ovidio" di Campobasso;

6. "Studente+Sportivo della Regione" Cat. Cadetti a Nicolò Martino dell'IC "Bernacchia" di Termoli (CB);

7. "Studentessa+Sportiva della Regione" Cat. Cadette a Giorgia Tartaglia dell'IC "Petrone" di Campobasso; 8. "Studente+Sportivo della Regione" Cat. Allievi a Luca Liscio del Convitto Nazionale "Pagano" di Campobasso;

9. "Studentessa+Sportiva della Regione" Cat. Allieve a Miriam Melfi dell'IIS "Marconi-Pilla" di Campobasso;

10. "Scuola+Inclusiva della Regione I grado" all'IC "Colozza" di Campobasso;

11. "Scuola+Inclusiva della Regione II grado all'IIS "Marconi-Pilla" di Campobasso;

12. "Scuola+FairPlay della Regione I grado" all'IO "D'Agnillo" di Agnone (IS);

13. "Scuola+FairPlay della Regione II grado" all'IIS "Pagano-Manzù" di Campobasso;

14. "Premio Speciale" a Luca Salzano del'IIS "Marconi-Pilla" di Campobasso, laureatori Vicecampione Italiano di Tennistavolo Paralimpico alle Ultime Finali Nazionali delle Competizioni Sportive Scolastiche, svoltesi lo scorso ottobre ad Isola d'Asti (AT);

15. "Scuola+Sportiva della Regione I grado" è l'IC "San Giovanni Bosco" di Isernia;

16. "Scuola+Sportiva della Regione II grado" è l'IIS "Marconi-Pilla" di Campobasso. L'appuntamento è per la IV edizione, dedicata alle attività sportive scolastiche che si svolgeranno nel presente anno scolastico!!!

Campobasso, 17 novembre 2025