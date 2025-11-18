Emergenza stipendi al Responsible Research Hospital: le organizzazioni sindacali richiamano la Regione alle proprie responsabilitÃ 

Vertenza Responsible Research Hospital. I lavoratori non possono piÃ¹ attendere: la Regione rispetti gli impegni presi Signor Presidente, Le scriviamo pubblicamente perchÃ© la misura Ã¨ colma. La delusione e l'esasperazione delle lavoratrici e dei lavoratori del Responsible Research Hospital hanno ormai superato ogni limite tollerabile. Nelle scorse settimane abbiamo sospeso con senso di responsabilitÃ la mobilitazione, confidando negli impegni assunti dalla Regione Molise.

Oggi, perÃ², dobbiamo prendere atto che tali impegni non sono stati rispettati e che l'incertezza continua a crescere, insieme alle difficoltÃ quotidiane dei dipendenti. Il personale della struttura continua a non percepire in modo regolare e completo gli stipendi. Non parliamo di cifre astratte, ma di persone. Persone che devono pagare mutui e affitti, sostenere le spese familiari, difendere la propria dignitÃ professionale mentre attendono ciÃ² che spetta loro per diritto. Questa situazione non Ã¨ piÃ¹ accettabile. A rendere il quadro ancora piÃ¹ grave Ã¨ quanto riportato nella comunicazione ufficiale della Responsible S.p.A. (Prot. RSB/2025/1279 del 31/10/2025), inviata anche alla Sua attenzione, nella quale l'Azienda denuncia la mancata erogazione da parte della Regione Molise delle somme dovute in esecuzione della sentenza n. 212/2025 della Corte d'Appello di Campobasso. Il tutto nonostante le Sue dichiarazioni, rilasciate nell'incontro del 17 settembre, secondo cui i 3 milioni e 800 mila euro erano giÃ stati accantonati e il Commissario era stato da Lei sollecitato a provvedere al trasferimento. Sono trascorsi mesi

. E quei fondi non risultano ancora trasferiti. Questo, Presidente, Ã¨ un fatto gravissimo. Sia chiaro: non intendiamo entrare nel merito delle relazioni tra Regione e Azienda, nÃ© tantomeno assolvere la proprietÃ rispetto a una gestione che, in passato, non si Ã¨ dimostrata adeguata. Ma non accetteremo che il personale venga schiacciato tra responsabilitÃ che non gli appartengono. Chiediamo dunque, senza ulteriori giri di parole, che questo rimpallo di responsabilitÃ finisca immediatamente. I lavoratori non possono piÃ¹ essere vittime di un immobilismo politico-amministrativo che sta distruggendo ciÃ² che resta di un presidio sanitario fondamentale per il territorio. Pretendiamo un Suo intervento tempestivo e risolutivo affinchÃ© la Regione Molise onori gli impegni economici assunti.

Solo cosÃ¬ sarÃ possibile rimuovere qualunque alibi e obbligare l'Azienda a corrispondere quanto dovuto ai propri dipendenti. Le scriventi, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, non faranno alcun passo indietro. Continueremo a denunciare pubblicamente ogni ulteriore ritardo e ogni mancanza di trasparenza. Il diritto alla retribuzione e la salvaguardia di questo polo sanitario non sono oggetto di trattativa