Capracotta celebra il nuovo Centro Federale FISI: Roberti Â«Unâ€™opportunitÃ  di crescita per il MoliseÂ»

La Casa della Cultura di Capracotta ha ospitato, nella mattinata di martedÃ¬ 18 novembre 2025, la cerimonia ufficiale per il riconoscimento di Prato Gentile quale Centro Federale FISI per lo skiroll e lo sci di fondo.

Un traguardo di grande rilievo per il Molise e per l'intero movimento degli sport invernali del Centro-Sud, che ha visto la presenza del Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, presente insieme al Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda.

Nel suo intervento, il Presidente Francesco Roberti ha espresso soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dal comprensorio di Prato Gentile, sottolineando come l'investitura federale rappresenti Â«una grande opportunitÃ per consolidare la vocazione sportiva del Molise, valorizzare le sue eccellenze ambientali e rafforzare l'immagine della nostra Regione in ambito nazionaleÂ».

Roberti ha evidenziato il ruolo strategico delle infrastrutture sportive di qualitÃ , capaci di generare indotto, attrarre atleti e appassionati, favorire percorsi di crescita per i giovani e promuovere un turismo legato alla natura e agli sport outdoor.

Il Presidente Roberti ha ribadito l'impegno della Regione Molise a Â«supportare gli investimenti, sostenere le federazioni e le societÃ sportive, collaborando con le comunitÃ locali per costruire un sistema sportivo moderno, inclusivo e capace di generare sviluppoÂ».