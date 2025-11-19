Partecipa a Alto Molise

Consultazione Pubblica in ordine alla proposta di Programma Operativo 2025 -2027.

AttualitÃ 
Consultazione Pubblica in ordine alla proposta di Programma Operativo 2025 -2027.

 
 

La presente procedura di consultazione Ã¨ finalizzata ad acquisire dagli stakeholder  proposte, osservazioni e/o contributi al Programma Operativo 2025-2027 della Regione Molise.

I soggetti interessati possono inviare il proprio contributo che potrÃ  essere trasmesso ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

po2527@regione.molise.it

Non saranno presi in considerazione contributi il cui contenuto sia:

 
  • in contrasto con la normativa, nazionale ed europea;
  • non riferito specificamente al contenuto del documento;
  • a carattere generale o indeterminato, dal quale non si evinca chiaramente la richiesta o l'osservazione.

Termine di presentazione: entro e non oltre il 09.12.2025.

 
 
 
