Consultazione Pubblica in ordine alla proposta di Programma Operativo 2025 -2027.
La presente procedura di consultazione Ã¨ finalizzata ad acquisire dagli stakeholder proposte, osservazioni e/o contributi al Programma Operativo 2025-2027 della Regione Molise.
I soggetti interessati possono inviare il proprio contributo che potrÃ essere trasmesso ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
po2527@regione.molise.it
Non saranno presi in considerazione contributi il cui contenuto sia:
- in contrasto con la normativa, nazionale ed europea;
- non riferito specificamente al contenuto del documento;
- a carattere generale o indeterminato, dal quale non si evinca chiaramente la richiesta o l'osservazione.