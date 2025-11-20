Abruzzo, provincia di Chieti: otto comuni si aggiudicano fondi dal Ministero per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza

Si informa che, da graduatoria definitiva delle domande di ammissione, per lâ€™anno 2024, al finanziamento statale per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, approvata dal Ministro dellâ€™Interno con Decreto in data 12 novembre u.s., otto Comuni della provincia di Chieti e, segnatamente, Chieti, Vasto, Miglianico, Castelfrentano, Frisa, Mozzagrogna, Roccamontepiano, Fara Filiorum Petri risultano aggiudicatari dei fondi stanziati ai sensi della procedura di cui allâ€™art. 5 del Decreto interministeriale del Ministero dellâ€™Interno e del Ministro dellâ€™Economia e delle Finanze, in data 27 dicembre 2024, pubblicato in G.U. serie n. 73 del 28 marzo 2025.

I progetti proposti dai predetti Enti, dopo una preliminare approvazione del finanziamento da parte del Comitato Provinciale per lâ€™Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati definitivamente approvati da una Commissione di valutazione appositamente istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia.

I sistemi di videosorveglianza costituiscono uno degli strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalitÃ diffusa e predatoria.