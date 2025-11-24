Black Friday a Termoli: parcheggi gratuiti per tutto il weekend

L’amministrazione comunale ripropone l’iniziativa del “Black Friday Free Parking” per agevolare residenti e tutti coloro che arrivano in città per lo shopping.



Nel prossimo fine settimana, venerdì e sabato 28 e 29novembre, i parcheggi a linea blu saranno gratuiti e si sommeranno a domenica, 30 novembre, giornata solitamente a parcheggio free. Una iniziativa voluta di concerto con il Comitato Spontaneo dei Commercianti e che ha già trovato ampi consensi negli anni passati.

“Il Comune di Termoli – ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Cultura e Turismo Michele Barile – rinnova l’appuntamento con il Black Friday, e con il parcheggio gratuito, agevolando così tutti coloro che nel week end si recheranno in centro per lo shopping e allo stesso tempo sostenendo l’economia locale”.