Campobasso: arrestato 20enne in flagranza per spaccio di stupefacenti

Nel fine settimana scorso, in Campobasso, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nellâ€™ambito delle attivitÃ finalizzate alla prevenzione e repressione di reati, coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Campobasso, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso di un servizio dinamico di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne di origine egiziana residente nel capoluogo molisano.

Il giovane extracomunitario veniva inizialmente fermato nelle vie del centro storico: il suo atteggiamento insofferente e reticente al controllo insospettiva il personale operante che decideva di effettuare una perquisizione personale alla quale lo stesso tentava di sottrarsi, spintonando uno dei militari e dandosi alla fuga a piedi. Il ragazzo veniva immediatamente inseguito e bloccato e la successiva attivitÃ di ricerca consentiva di rinvenire occultati nei propri indumenti numerose confezioni termosaldati in cellophane contenenti 40 grammi di hashish e 4 grammi di cocaina, pronte per essere spacciate. Lâ€™attivitÃ consentiva di recuperare anche la somma di 500 euro, che si ritiene essere il provento delle attivitÃ di spaccio delle sostanze.

Lâ€™attivitÃ si inserisce nelle quotidiane misure messe in atto dai Carabinieri per contrastare efficacemente tali fenomeni criminosi che destano maggiore allarme sociale e costituiscono la risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini. Lâ€™attivitÃ di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a produrre effetti devastanti negli assuntori, alimenta molte delle attivitÃ di criminalitÃ comune ed organizzata piÃ¹ insidiose e che influiscono negativamente sulla vivibilitÃ , sulla tranquillitÃ e sicurezza pubblica dellâ€™intera comunitÃ .

Nei confronti del giovane Ã¨ scattata la misura degli arresti domiciliari in attesa dellâ€™udienza di convalida, cosÃ¬ come disposto dallâ€™AG.