Molise, scomparsa dellâ€™Ing. Di Pardo: i Vigili del Fuoco ricordano il loro Direttore Regionale

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco piange la scomparsa dellâ€™Ing. Felice Di Pardo, Dirigente Generale e Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise. Nato a Isernia il 20 febbraio 1962, lâ€™Ing. Di Pardo ha dedicato lâ€™intera carriera al servizio dello Stato, distinguendosi per competenza, dedizione e umanitÃ .

Laureato in Ingegneria Civile, con specializzazione come Disaster Manager e qualifiche NBCR, era anche analista di rischio per industrie a rischio di incidente rilevante. Entrato nel Corpo nel 1990, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilitÃ , da Ispettore Antincendi a Comandante Provinciale in diverse cittÃ italiane: Isernia, Ascoli Piceno, Teramo, Catanzaro, Campobasso e Potenza.

Nel 2010 Ã¨ stato promosso Dirigente Superiore, operando presso lâ€™Ufficio Centrale Ispettivo e la Direzione Centrale della Formazione. Dal 2019 ha guidato le Direzioni Regionali delle Marche e dellâ€™Abruzzo, assumendo dal 31 maggio 2023 la guida della Direzione Regionale del Molise, incarico che ricopriva fino alla morte.

Il Capo del Corpo, i colleghi e tutto il personale si stringono attorno alla famiglia, ricordando lâ€™Ing. Di Pardo come un professionista rigoroso e un uomo dalle grandi qualitÃ umane.

Anche la redazione di Altomolise.net si unisce al cordoglio, esprimendo sincere condoglianze alla famiglia e ai colleghi.



La camera ardente sarÃ allestita presso i locali del Comando VV.F. di Campobasso dalle 15:00 del 26 novembre 2025, mentre i funerali si terranno il 27 novembre alle 15:30 presso la Cattedrale di Bojano.