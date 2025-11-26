Castelpetroso, Giubileo regionale degli insegnanti di religione: il 29 novembre alla Basilica Minore dellâ€™Addolorata

Sabato 29 novembre Castelpetroso ospiterÃ il Giubileo regionale degli insegnanti di religione cattolica, un evento che vedrÃ riunite le quattro diocesi molisane: Campobasso-Bojano, Isernia-Venafro, Trivento e Termoli-Larino. La Basilica Minore dellâ€™Addolorata, cuore della devozione mariana della regione, sarÃ la cornice di questo significativo momento di spiritualitÃ e riflessione.

La giornata si aprirÃ alle 16.00 con lâ€™accoglienza dei partecipanti e la celebrazione del sacramento della Riconciliazione, seguita da un momento giubilare alle 16.30. Alle 16.40 il rettore della Basilica, don Fabio Di Tommaso, guiderÃ una riflessione sullâ€™Apparizione mariana di Castelpetroso, prima della Santa Messa delle 17.00.

Lâ€™incontro vuole essere non solo unâ€™occasione di grazia e comunione, ma anche un momento per riconoscere e sostenere il lavoro quotidiano degli insegnanti di religione, che accompagnano le nuove generazioni nella crescita umana e spirituale attraverso la trasmissione della fede.