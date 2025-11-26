Campobasso, torna la rassegna “Vivere con cura”: il 28 novembre l’incontro con Suor Margherita Buzzi

Venerdì 28 novembre torna a Campobasso, in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti promossa dal Comune, la rassegna “Vivere con cura”. Protagonista dell’incontro sarà Suor Margherita Buzzi, eremita Poverella originaria della Diocesi di Campobasso-Bojano e oggi inserita nella Diocesi di Bergamo.

Dopo anni di volontariato e missioni in Africa, Suor Margherita ha vissuto a lungo in eremitaggio sui monti del Matese, presso l’eremo di Sant’Egidio. Le sue esperienze, segnate da momenti di profonda sofferenza umana e spirituale, l’hanno portata a scegliere una vita essenziale e sobria, una “sobrietà felice” che insegna a farsi prossimo e a coltivare relazioni libere e gratuite.

L’incontro, aperto a tutti, si terrà alle 18 al Circolo Auser di Campobasso, in Corso Bucci 11 (retro ex Banco di Napoli).