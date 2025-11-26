Partecipa a Alto Molise

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Provincia di Isernia, Saia: profondo cordoglio per la scomparsa dell’ing. Di Pardo

Attualità
Condividi su:

“A nome della Provincia di Isernia, esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa dell’ing. Felice Di Pardo, Dirigente Generale dei Vigili del Fuoco e Direttore Regionale del Corpo in Molise.

Di Pardo ha ricoperto nella sua carriera ruoli di grande importanza, con passione e concretezza, ottenendo la stima di tutti. La sua professionalità a tutela dei cittadini è stata esemplare.

Alla famiglia e ai colleghi dei Vigili del Fuoco giunga la vicinanza dell’intera Amministrazione provinciale”. 

Le parole del Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia.

Condividi su:

Seguici su Facebook