Trivento, la GRIM comunica la sospensione idrica il 29 novembre

La GRIM Scarl informa gli utenti del Comune di Trivento che sabato 29 novembre 2025 sarÃ necessario sospendere il flusso idrico nel centro storico, fino alla scalinata San Nicola, a causa di lavori di riparazione programmata sulla condotta principale che attraversa Piazza Fontana.
Lâ€™intervento richiederÃ lâ€™interruzione dellâ€™erogazione dalle ore 8 alle ore 20, salvo imprevisti. La GRIM invita pertanto i residenti della zona interessata a prendere per tempo i provvedimenti necessari per limitare eventuali disagi.