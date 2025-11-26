Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Trivento, la GRIM comunica la sospensione idrica il 29 novembre

AttualitÃ 
Condividi su:

La GRIM Scarl informa gli utenti del Comune di Trivento che sabato 29 novembre 2025 sarÃ  necessario sospendere il flusso idrico nel centro storico, fino alla scalinata San Nicola, a causa di lavori di riparazione programmata sulla condotta principale che attraversa Piazza Fontana.

Lâ€™intervento richiederÃ  lâ€™interruzione dellâ€™erogazione dalle ore 8 alle ore 20, salvo imprevisti. La GRIM invita pertanto i residenti della zona interessata a prendere per tempo i provvedimenti necessari per limitare eventuali disagi.

Condividi su:

Seguici su Facebook