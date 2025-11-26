Prefettura di Campobasso, settanta anni dopo: rievocata la storica fotografia del 1955

A settantâ€™anni di distanza dallo storico scatto che immortalava lâ€™organico della Prefettura di Campobasso nel secondo dopoguerra, lâ€™istituzione torna a raccontarsi attraverso unâ€™immagine simbolica.





Il Prefetto Michela Lattarulo e il personale attualmente in servizio hanno infatti deciso di riproporre la celebre fotografia dellâ€™ottobre 1955, in un gesto carico di significato e di continuitÃ ideale con coloro che, nel tempo, si sono avvicendati nella cura della cosa pubblica.

Le due immagini, lontane nel tempo ma unite dal forte senso di appartenenza allâ€™istituzione prefettizia, offrono un suggestivo confronto tra epoche diverse. Esse testimoniano non solo lâ€™evoluzione della pubblica amministrazione, ma anche il percorso compiuto in termini di inclusivitÃ e uguaglianza di genere. Un cambiamento che riflette la volontÃ di rinnovarsi interpretando, nel solco dei principi costituzionali, i mutamenti sociali del presente.