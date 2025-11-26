Prefettura di Chieti: riunito a Lanciano il Comitato Provinciale per lâ€™Ordine e la Sicurezza Pubblica

Si Ã¨ tenuta oggi, presso la Sala Consiliare del Comune di Lanciano, una riunione del Comitato Provinciale per lâ€™Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Gaetano Cupello, alla quale hanno partecipato, oltre al Questore, Marseglia, ai Comandanti Provinciali dellâ€™Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Col. Di Caro e Col. Otranto, il Sindaco del Comune di Lanciano, Paolini, unitamente allâ€™Assessore alla Sicurezza, Paolucci, il Sindaco di Chieti, Ferrara e la Consigliera Di Pasquale per la Provincia.

Nel corso dellâ€™incontro Ã¨ stata esaminata la situazione dellâ€™ordine e della sicurezza pubblica a Lanciano, anche alla luce di una violenta rissa tra due nuclei familiari contrapposti e di altri episodi criminosi recentemente registratisi in cittÃ e, segnatamente, nel quartiere Santa Rita e nel centro storico, i cui responsabili sono stati prontamente individuati grazie allâ€™intensa attivitÃ di controllo del territorio attuata congiuntamente della Polizia di Stato e dellâ€™Arma dei Carabinieri, che ha condotto a quattro arresti, anche in flagranza di reato.

Dallâ€™analisi degli indici di delittuositÃ relativi allâ€™intero territorio cittadino, Ã¨ emerso come i reati che destano maggiore allarme sociale, quali quelli predatori o contro la persona, sono in diminuzione rispetto allâ€™ultimo anno, anche grazie alle numerose operazioni condotte dal Commissariato della Polizia di Stato e dalle locali Compagnie dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ferma restando la peculiaritÃ della situazione del quartiere Santa Rita, segnalata dal Sindaco.

Al riguardo, il Sindaco Paolini ha rappresentato che il Comune di Lanciano ha in dotazione un sistema di videosorveglianza composto da circa 100 telecamere disseminate nel territorio comunale, presidiate h24, comprensive anche di dispositivi per il riconoscimento delle targhe che, su richiesta del Comitato, provvederÃ a perfezionare ulteriormente.

Il Comitato, ferma restando lâ€™indubbia utilitÃ del sistema di videosorveglianza nellâ€™ottica della prevenzione e repressione dei reati, ha invitato il Sindaco Paolini a sensibilizzare la cittadinanza sulla necessitÃ di denunciare alle Forze dellâ€™ordine episodi di violenza o minaccia, al fine di consentire a queste ultime di procedere con la specifica attivitÃ investigativa. Lâ€™Amministrazione comunale Ã¨ stata, altresÃ¬, invitata a valutare lâ€™opportunitÃ , nellâ€™ambito della propria discrezionalitÃ e compatibilmente con le risorse disponibili, di rafforzare lâ€™organico della Polizia Locale, la cui collaborazione con le Forze dellâ€™ordine ha un ruolo importante nel controllo del territorio.

Il Prefetto ha, inoltre, disposto che, nella cittÃ di Lanciano, siano effettuati, con il coordinamento tecnico operativo del Questore, servizi straordinari di controllo del territorio ad opera delle Forze dellâ€™Ordine, oltre ad essere intensificata lâ€™ordinaria attivitÃ di vigilanza e di prevenzione. Lo stesso ha preannunciato che verrÃ valutata lâ€™eventuale adozione di una nuova ordinanza ex art. 2 TULPS, istitutiva di zone a tutela rafforzata, come quella giÃ emessa la scorsa estate, comprensiva, tra lâ€™altro, del quartiere Santa Rita.